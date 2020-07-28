Soner Yalçın'ın yeni kaçağına belediyeden suç duyurusu

Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villayla ilgili SABAH'ın manşet haberinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin Yalçın'ın villasında yaptığı incelemeler geçtiğimiz günlerde tamamlanmış, Soner Yalçın'ın villasında yapılan kaçak inşaatlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.