Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde zimmet skandalı!

"Kıymetli arkadaşlarım; bir personelin zimmetine para geçirdiği tarafımızca tespit edilerek adli işlem baslatılmış ve personel adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan konu ile ilgili teftiş yapılması istenmiştir. İyi olmayan sağlık durumumun düzelmesi için Sayın Başkanımızın müsaadesi ile bir görev değişimine gidilmiştir."