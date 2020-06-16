Bakanlık ekipleri Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın kaçak kalesinde inceleme yaptı
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Oda TV’nin sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın İstanbul Levent’te yeniden inşa ettiği kale gibi villasında inceleme yaptı. Sabah’tan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre; Yalçın’ın evine denetime giden ekipler yapıdaki kaçak unsurları tek tek tespit etti.
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Oda TV'nin sahibi ve Sözcü Gazetesi'nin yazarı Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeğinde, Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle âdeta yeniden inşa ettiği kale gibi villasında inceleme yaptı. Yalçın'ın evine denetime giden ekipler villadaki kaçak unsurları tek tek tespit etti.
Buna göre Yalçın'ın havuzdan müştemilata kadar altı farklı kaçak yapı oluşturduğu belirlendi. Soner Yalçın hakkında rapor hazırlanıyor. Rapor, hem savcılığa hem de Tabiat Varlıkları Koruma komisyonuna sunulacak.
İŞTE SONER'İN KAÇAKLARI
Villaya denetime giden İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, belirtilen rölöve projeden farklılık arz eden durumları tek tek tespit etti. Buna göre Yalçın'ın inşaatındaki kaçak unsurlar şöyle sıralandı:
- Kaçak yapılı villanın iç duvarlarında projesinden farklı değişiklikler yapıldı.
- Bahçe alanı içerisinde yaklaşık 110 metrekare tek katlı müştemilat yapıldı.
- Vaziyet Planı'nda gösterilmeyen 26 metrekare kaçak havuz imalatı yapıldı.
- 15 metrekare bekçi kulübesi bahçeye taşınabilir olarak yapıldı ve kaide üzerine oturtuldu.
- Villanın birinci katında yer alan, projede teras olarak isimlendirilen 15 metrekarelik balkon alanı bina içerisine dâhil edildi ve ayrıca önünde yaklaşık 8 metrekare bir balkon oluşturuldu.
- Onaylı projede belirtilen ve büyüklüğü 38 metrekare olan garaj müştemilatı kaldırıldı ve açık otoparka dönüştürüldü.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Edinilen bilgiye göre, daha önce eve alınmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ikinci kez gittikleri villada incelemeleri tamamladı.Yalçın'ın 'kale'sinde tespit edilen bu usulsüzlüklerin Bakanlık görevlilerince raporlanıp hem savcılığa suç bildiriminde bulunulacağı, hem de Beşiktaş Belediyesi'ne aykırılıkların bildirilerek eş zamanlı TVK (Tabiat Varlıklarını Koruma) Komisyonu'nda gündeme getirileceği belirtildi.
USULSÜZ İNŞAATLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Soner Yalçın'ın SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı tespit edilmişti. Villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirilmiş, bodrum kat ilavesi bile yapılmış ve evin tabanına komple kalıp demir döşendiği belirlenmişti.
Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlattı.
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri denetim yapmak için Soner Yalçın'ın 'kalesine' gitmiş, ancak Yalçın tarafından eve alınmamışlardı. Bu durum ardından tutanak tutan ekipler evden ayrılmıştı. (Abdurrahman Şimşek/Sabah)
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