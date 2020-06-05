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Soner Yalçın'ın kaçak kalesini denetlemek için gelen görevliye yine kapı açılmadı

Oda TV’nin sahibi ve Sözcü yazarı 'ın Levent'te bulunan evine ikinci kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görevli geldi, ancak kapı yine açılmadı. Kapı açılmayınca bakanlık görevlisi evin önünden ayırıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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SONER YALÇIN'IN KAÇAK KALESİNDE KAPILAR AÇILMIYOR!

'ın 'te bulunan evinde kaçak inşaat yaptığı gerekçesi ile Çevre ve ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın harekete geçtiği ve Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor.

Soner Yalçın'ın kaçak kalesini denetlemek için gelen görevliye yine kapı açılmadı SONER YALÇIN'IN KAÇAK KALESİNİ DENETLEMEK İÇİN GELEN GÖREVLİYE YİNE KAPI AÇILMADI

TUTANAK TUTTULAR

Evi incelemek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan dün gelen ekiplere kapıyı açan olmadı. Ekipler tutanak tutarak evden ayrıldı.

Dün denetime gelen ekiplere kapı açılmamıştı

YİNE KAPI AÇILMADI

Bugün öğle saatlerinde yine Yalçın'ın evine gelen bakanlık görevlisi defalarca kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmadı. Kapı açılmayınca bakanlık görevlisi evin önünden ayırıldı.

İŞTE SONER'İN ÇİĞNEDİĞİ KANUN

Soner Yalçın'ın usulsüz inşaat genişletme çalışmasının yasaya aykırılığını gösteren maddelerden ilkinde, yani 2862 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 57. Maddesi'nin 1. Fıkrasının g bendinde, "Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarına ilişkin uygulamaya yönelik kararlar almak" hükmü yer alıyor.

Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Daire Yönetmeliğin 'bölge komisyonlarının görevleri' başlıklı 11. Maddesinin ç bendinde ise "Uygulamaya yönelik projeler ile değişiklikleri hakkında karar vermek" hükmü yer alıyor.

Bu kapsamda tabiat varlıkları ve koruma alanları ile SİT alanlarında yapılacak her türlü fiziki müdahalenin (duvar yapımı, ağaç kesimi, mimari proje, plan vb) tek parsel üzerinde tek bina yapılması da dâhil olmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca incelenerek karara bağlanması gerekiyor.

Bu nedenle ilgili belediyelerde ruhsat onay aşamasındakiler de dâhil olmak üzere tüm uygulamaların Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarına intikalinin sağlanması mecburi. Ancak Soner Yalçın bu yasal prosedürlerin hiçbirini yerine getirmemiş.

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