Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın ‘basit tadilat’ dedi kendine kale yaptı
Yıllar önce Çeşme'nin Ovacık Mahallesinde tarla olan bir araziye villa boyutlarını geçen bir köşk diken Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın Levent’te SİT alanındaki 30 milyonluk villasını basit tadilat adı altında baştan aşağı yenilediği anlaşıldı. Dönemin AK Parti yönetimindeki İBB, yapılan kapsamlı tadilat belgesi ibraz edilemediği için tutanak tuttu. CHP’li Beşiktaş Belediyesi “basit tadilat” diyerek ört bas etmek istedi.
Oda TV'nin sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın'ın Levent'te SİT alanındaki kale gibi korunaklı olan 30 milyonluk villasında da yasadışı inşaat yapıldığı ortaya çıktı.
Yalçın'ın, Çeşme'de SİT alanındaki kaçak yapılaşmaya gittiği villasından sonra İstanbul'un göbeği, Beşiktaş'ın Levent Mahallesi'ndeki villasında da usulsüz inşaat yaptığı ortaya çıktı. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı belgelere göre; Yalçın 2005'te daha önce bir şirket tarafından kullanılan tripleks villa aldı. Yalçın evde basit tadilat yapmak bahanesiyle SİT alanında kalan villasında basit tadilat adı altında usulsüz inşaat çalışması yaptı.
KURUL KARARI YOK
Yasalara göre, bu alanda, Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'ndan hiç görüş alınmadan uygulama yapılamaz. Evin bulunduğu mahalle 2008'de "Kentsel Sit Alanı"' ilan edilmişti. Yalçın, 1950'den kalma villayı iç ve dış olmak üzere baştan sona yeniledi. Rölöve projesini aşarak iç hacim dizaynları değiştirildi. Bazı iç duvarlar yıkılırken yerlerine yenileri örüldü. Katlarda oda ve ıslak hacimler yeniden tasarlandı. Betonarme taşıyıcılar çelik konstrüksiyon ile güçlendirildi. Ayrıca sahanlıklar değiştirildi ve çatı taşıyıcısı yenilendi. Zemin katın altında, yer altına merdivenlerle inilen bir oda inşa edildi. Elektrik-suısınma- kombi tesisatı, garaj, aydınlatma tesisatı, bahçesi, mutfağı, banyoları ve çatısı komple yenilendi.
Yalçın bununla da yetinmedi, rölöve projesini fersah fersah aşarak müştemilatta ve yan bahçe mesafelerinde ilaveler yaptırdı. Müştemilatta 12 metrekare büyüme yapıldı. Villanın 393 metrekare olan toplam oturma alanı 405'e çıktı.
CHP'Lİ BELEDİYE KORUDU
Yalçın, villasının duvarlarını da yükseltti. Villa dışarıdan görülmesi imkasız bir şekilde kale haline getirildi. CHP'li Beşiktaş Belediyesi, Yalçın'ın evinde yaptığı proje dışı değişikliklere göz yumdu. Belediye, usulsüz çalışmalara karşı tadilatın durdurulması içn hiçbir tutanak düzenledi. Villada yapılan çalışmalar sırasında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara yönelik yaptığı denetimde Yalçın'ın hiçbir belge ibraz edemediğine dair tutanak tuttu. Tutanakta villada yapılan kapsamlı inşaat çalışmasının fotoğraflarına yer verildi. Villanın 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından inşaat çalışması ile bilgi sorulan CHP'li Beşiktaş Belediyesi, sadece mevcut binanın doğramalarının ve mutfak ile banyo tesisatlarının değiştirildiği, taşıyıcı kolonların güçlendirildiği şeklinde yanıltıcı bilgi verdi. Ve böylelikle resmi kurumu yanılttı.
Sabah
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