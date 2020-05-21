Soner Yalçın panikledi! Kaçak köşkün borcunu bir günde ödedi
İzmir Çeşme'de sit alanı içerisinde bulunan bölgeye kaçak köşk diken Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın, çıkan haberlerden sonra panikleyerek 2 yıldır ödemediği emlak vergisini apar topar yatırdığı ortaya çıktı.
İzmir Çeşme'de sit alanına kaçak köşk diktiği ortaya çıkan sosyetik devrimci Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın 3 katlı, 12 odalı lüks malikanesinin iki yıldır emlak vergisini de ödemediği ortaya çıktı. Çeşme Belediyesi emlak vergisi için 12 Haziran 2018 tarihinde haciz koydurdu. 23 bin 94 TL'lik borcun üzerine yatan Yalçın, sit alanına köşk yaptığı haberleri ortaya çıkınca apar topar belediyeye koştu. Dün emlak vergisi borcunu yatırdı. Yalçın'ın tarlaya yaptırdığı kaçak köşkün doğal sit alanında olduğu ortaya çıkmıştı. Kanunlara göre, izinsiz bir çivi dahi çakılması yasak olan 10 bin 440 metrekare sit alanındaki araziye yapılan devasa kaçak köşke CHP'nin Çeşme Belediyesi yıllarca göz yummuş, yıkım kararını dahi uygulatmamıştı. Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırmadan araziye kaçak köşk diken Yalçın, İmar Barışı çıkınca koşarak SİT alanına diktiği lüks köşkünü korumaya almıştı.
İKİSİ DE KAÇAK
Tümü kaçak 4 bağımsız bölümden oluşan köşkü için 42 bin 637 TL bedel ödeyerek, Yapı Kayıt Belgesi alan Yalçın, köşkün bahçesindeki olimpik yüzme havuzu için de 2.795 TL ödeyerek kaçak yapılarını yasal kılıfa sokmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak köşkle ilgili suç duyurusunda bulunacak.
Sabah / Dilek GÜNGÖR
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