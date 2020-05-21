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Soner Yalçın panikledi! Kaçak köşkün borcunu bir günde ödedi

'de içerisinde bulunan bölgeye kaçak köşk diken Oda TV'nin sahibi , çıkan haberlerden sonra panikleyerek 2 yıldır ödemediği vergisini apar topar yatırdığı ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.05.2020
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SONER YALÇIN PANİKLEDİ! KAÇAK KÖŞKÜN BORCUNU BİR GÜNDE ÖDEDİ

'de sit alanına kaçak köşk diktiği ortaya çıkan sosyetik devrimci Oda TV'nin sahibi 'ın 3 katlı, 12 odalı lüks malikanesinin iki yıldır vergisini de ödemediği ortaya çıktı. emlak vergisi için 12 Haziran 2018 tarihinde haciz koydurdu. 23 bin 94 TL'lik borcun üzerine yatan Yalçın, sit alanına köşk yaptığı haberleri ortaya çıkınca apar topar belediyeye koştu. Dün emlak vergisi borcunu yatırdı. Yalçın'ın tarlaya yaptırdığı kaçak köşkün doğal sit alanında olduğu ortaya çıkmıştı. Kanunlara göre, izinsiz bir çivi dahi çakılması yasak olan 10 bin 440 metrekare sit alanındaki araziye yapılan devasa kaçak köşke 'nin Çeşme Belediyesi yıllarca göz yummuş, yıkım kararını dahi uygulatmamıştı. Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırmadan araziye kaçak köşk diken Yalçın, İmar Barışı çıkınca koşarak SİT alanına diktiği lüks köşkünü korumaya almıştı.

İKİSİ DE KAÇAK
Tümü kaçak 4 bağımsız bölümden oluşan köşkü için 42 bin 637 TL bedel ödeyerek, Yapı Kayıt Belgesi alan Yalçın, köşkün bahçesindeki olimpik yüzme havuzu için de 2.795 TL ödeyerek kaçak yapılarını yasal kılıfa sokmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaçak köşkle ilgili suç duyurusunda bulunacak.

Son dakika: Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın tarlaya köşk dikti! 'Tarım bitti' dedi |Video SON DAKİKA: SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SONER YALÇIN TARLAYA KÖŞK DİKTİ! 'TARIM BİTTİ' DEDİ |VİDEO

Sabah / Dilek GÜNGÖR

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