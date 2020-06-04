Soner Yalçın'dan skandal hareket! Kaçak kalesini denetlemek isteyen bakanlık ekipleri içeriye alınmadı
İstanbul'un en lüks bölgesinde kendisine kaçak bir villa inşa eden Oda TV’nin sahibi ve Sözcü Gazetesi’nin yazarı Soner Yalçın’dan skandal bir hareket geldi. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Yalçın’ın evine denetime giden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Yalçın tarafından eve alınmadı. Tutanak tutan ekipler kısa süre sonra evden ayrıldı.
Sözcü Gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi bir kaçak inşaatı ortaya çıkmıştı.
Yalçın'ın SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı belirlenmişti. Villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirilmişti. Villaya bodrum kat ilavesi bile yapılmış, tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü.
Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.
BAKANLIK DENETİME GİTTİ, EVE ALINMADILAR
Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Yalçın'ın Levent'teki kaçak inşaat yaptığı evine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri denetim yapmak için gitti. Soner Yalçın tarafından eve alınmayan ekipler tutanak tutarak evden ayrıldı. Bakanlığın İstanbul Başsavcılığı ile irtibata geçerek kolluk yardımı ile evde denetim yapacağı öğrenildi.
ABDURRAHMAN ŞİMŞEK-SABAH
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