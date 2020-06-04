04 Haziran 2020, Perşembe
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Soner Yalçın'dan skandal hareket! Kaçak kalesini denetlemek isteyen bakanlık ekipleri içeriye alınmadı

İstanbul'un en lüks bölgesinde kendisine kaçak bir villa inşa eden Oda TV’nin sahibi ve ’nin yazarı ’dan skandal bir hareket geldi. Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Yalçın’ın evine denetime giden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Yalçın tarafından eve alınmadı. Tutanak tutan ekipler kısa süre sonra evden ayrıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.06.2020 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020
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YALÇIN'DAN SKANDAL HAREKET! BAKANLIK EKİPLERİ VİLLAYA ALINMADI

yazarı ve Oda TV'nin sahibi 'ın İstanbul'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi bir kaçak inşaatı ortaya çıkmıştı.

Yalçın'ın SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı belirlenmişti. Villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirilmişti. Villaya bodrum kat ilavesi bile yapılmış, tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü.

Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villası ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü SİT alanındaki usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.

BAKANLIK DENETİME GİTTİ, EVE ALINMADILAR
Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı. Yalçın'ın Levent'teki kaçak inşaat yaptığı evine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri denetim yapmak için gitti. Soner Yalçın tarafından eve alınmayan ekipler tutanak tutarak evden ayrıldı. Bakanlığın İstanbul Başsavcılığı ile irtibata geçerek kolluk yardımı ile evde denetim yapacağı öğrenildi.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK-SABAH

Bakanlık olaya el koydu! Soner Yalçın’ın kaçak kalesine çifte soruşturma BAKANLIK OLAYA EL KOYDU! SONER YALÇIN’IN KAÇAK KALESİNE ÇİFTE SORUŞTURMA
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