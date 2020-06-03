Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın SİT alanındaki villayı neredeyse sıfırdan yaptı!
Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın’ın İstanbul’un göbeğinde SİT alanında kalan villayı neredeyse sıfırdan yaptığını gösteren yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Bir fotoğrafta bodrum kat ilave edilen villanın tabanının komple delinip yıkıldığı görülüyor. Evin iç duvarları da komple yıkılıp yenilendi.
Sözcü gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi kaçak inşaatın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Yalçın'ın SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı görülüyor. Görsellere göre villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirilmiş. Öyle ki, villaya bodrum kat ilavesi bile yapılmış. Bir fotoğrafta odanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülüyor.
SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı fotoğraflar, Yalçın'ın Beşiktaş Belediyesi'ne 'basit tadilat yaptıracağı' beyanında bulunmasına rağmen çok kapsamlı inşaat çalışması yürüttüğünü gösteriyor.
Villanın beton zemini kazılıp yeniden beton döküldü.
HER YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ
Ortaya çıkan fotoğraflara göre Soner Yalçın, evin içinin büyük bölümünü yıkıp yeniden yapmış. 'Basit onarım'da sadece pencere doğramaları, boya ve badana yapma hakkı varken evin değiştirilmedik noktasını bırakmamış. Komple yenilenen binada taşıyıcı sistemler, elektrik tesisatı, su tesisatı, kombi tesisatı, garaj, aydınlatma tesisatı, bahçe, mutfak, banyolar, çatı, ısıtma sistemi değiştirilmiş. Ayrıca villanın iç hacmi de artırılmış.
Villanın çatısı da komple yıkılıp yeniden yapıldı.
BODRUM KAT İLAVE ETTİ
Yalçın, yenileme sırasında villaya bir de bodrum kat ilave etmiş. Ortaya çıkan fotoğraflarda, villa çatısının baştan yapıldığı, evin içinde birçok duvarın yıkıldığı, çelik konstrüksiyon ile yapının desteklendiği, en ilginci ise evin içinde bir çukur oluşturulup bu çukurun içinin kalıp demirle kaplandığı görülüyor. Binanın içi gibi dış yüzeyinin de kapsamlı bir tadilattan geçirilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Villanın birçok bölümünde yeni duvarlar örüldüğü, bazı duvarların yıkıldığı, her tarafa kalıplar çakıldığı görülüyor.
Villanın iç duvarları yıkılıp bina iç hacmi genişletildi.
VİLLAYI BÜYÜTTÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Soner Yalçın'ın 30 milyon TL'lik villasının toplam 393 metrekare olan kullanım alanını müştemilata 12 metre ilavesiyle 405 metrekareye çıkardığını SABAH dün kamuoyuna duyurmuştu. Yalçın'ın 'kaçak inşaatı'na CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin göz yumduğu anlaşılmıştı. AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaçak çalışmalar için yerinde yapılan denetimde belge ibraz edilemediği gerekçesiyle tutanak tuttuğu belirlenmişti.
Sabah
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Osmaniye'de deprem
- Yüzlerin güldüğü o an!
- İstanbul'da hareketli dakikalar!
- Belediye önünde kayyum sloganları!
- İfadeler ortaya çıktı! 'Kürtçe Müzik' yalanı çöktü
- İstilaya karşı sıra dışı yöntem!
- 2. tehditçi de tutuklandı
- Yasağı çiğnemenin cezasını ödediler!
- Faslı kadını darp eden taksi şoförü için karar!
- Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK'tan tatilcilere özel sürprizler! 3 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
- 2 Haziran koronavirüs tablosu: Türkiye'de vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Türkiye'de corona son durum nedir?
- Son dakika: Kamuda çalışan hamileler ne zaman işe başlayacak? Hamileler için idari izin ne zaman bitecek?
- Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama: 2020 TOKİ Gaziantep Nizip kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
- Yurt dışı uçuşlar ne zaman, hangi ülkelere yapılacak? Almanya, Hollanda, İsveç dış hat uçuşları ne zaman?
- THY tarih verdi! Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor? 2020 dış hat uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Evde bakım yardımı rapor süresi uzatıldı mı? 2020 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- MSÜ tercih ekranı: 2020 MSÜ tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
- 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
- Son dakika: Sıfır araçlara ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 otomobilde ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- TOKİ Malatya 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Malatya 2+1 ve 3+1 kura çekiliş sonuçları sorgulama