03 Haziran 2020, Çarşamba
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Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın SİT alanındaki villayı neredeyse sıfırdan yaptı!

Oda TV'nin sahibi ’ın ’un göbeğinde SİT alanında kalan villayı neredeyse sıfırdan yaptığını gösteren yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Bir fotoğrafta kat ilave edilen villanın tabanının komple delinip yıkıldığı görülüyor. Evin iç duvarları da komple yıkılıp yenilendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.06.2020
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TEMELDEN KAÇAK KALE!

Sözcü gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi 'ın 'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi kaçak inşaatın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Yalçın'ın SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı görülüyor. Görsellere göre villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirilmiş. Öyle ki, villaya kat ilavesi bile yapılmış. Bir fotoğrafta odanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülüyor.
SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün ulaştığı fotoğraflar, Yalçın'ın 'ne 'basit tadilat yaptıracağı' beyanında bulunmasına rağmen çok kapsamlı inşaat çalışması yürüttüğünü gösteriyor.


Villanın beton zemini kazılıp yeniden beton döküldü.

HER YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ
Ortaya çıkan fotoğraflara göre Soner Yalçın, evin içinin büyük bölümünü yıkıp yeniden yapmış. 'Basit onarım'da sadece pencere doğramaları, boya ve badana yapma hakkı varken evin değiştirilmedik noktasını bırakmamış. Komple yenilenen binada taşıyıcı sistemler, elektrik tesisatı, su tesisatı, kombi tesisatı, garaj, aydınlatma tesisatı, bahçe, mutfak, banyolar, çatı, ısıtma sistemi değiştirilmiş. Ayrıca villanın iç hacmi de artırılmış.


Villanın çatısı da komple yıkılıp yeniden yapıldı.

BODRUM KAT İLAVE ETTİ
Yalçın, yenileme sırasında villaya bir de bodrum kat ilave etmiş. Ortaya çıkan fotoğraflarda, villa çatısının baştan yapıldığı, evin içinde birçok duvarın yıkıldığı, çelik konstrüksiyon ile yapının desteklendiği, en ilginci ise evin içinde bir çukur oluşturulup bu çukurun içinin kalıp demirle kaplandığı görülüyor. Binanın içi gibi dış yüzeyinin de kapsamlı bir tadilattan geçirilmesi dikkatlerden kaçmıyor. Villanın birçok bölümünde yeni duvarlar örüldüğü, bazı duvarların yıkıldığı, her tarafa kalıplar çakıldığı görülüyor.


Villanın iç duvarları yıkılıp bina iç hacmi genişletildi.

VİLLAYI BÜYÜTTÜĞÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Soner Yalçın'ın 30 milyon TL'lik villasının toplam 393 metrekare olan kullanım alanını müştemilata 12 metre ilavesiyle 405 metrekareye çıkardığını SABAH dün kamuoyuna duyurmuştu. Yalçın'ın 'kaçak inşaatı'na 'li Beşiktaş Belediyesi'nin göz yumduğu anlaşılmıştı. döneminde 'nin kaçak çalışmalar için yerinde yapılan denetimde belge ibraz edilemediği gerekçesiyle tutanak tuttuğu belirlenmişti.

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Sabah

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