Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'ın kalesine bakanlıktan suç duyurusu

Sözcü Gazetesi yazarı ve Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın'ın İstanbul'un göbeği Levent'te 'basit tadilat' gerekçesiyle yaptırdığı kale gibi bir kaçak inşaat ile ilgili İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün incelemesi tamamlandı. İl Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kaçak inşaat ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Yalçın'ın Levent'te bulunan SİT alanındaki evde çok detaylı yenilemeler yaptığı ve villanın dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı. Bodrum kat ilavesi bile yapılan villanın tabanına komple kalıp demir döşendiği görülmüştü.



Yalçın'ın inşa ettiği milyonlarca dolarlık villayla ilgili SABAH'ın manşet haberinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçmiş, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü usulsüz inşaatla ilgili soruşturma başlatmıştı.





İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin Yalçın'ın villasında yaptığı incelemeler tamamlandı. Soner Yalçın'ın evine denetime giden ekipler villadaki kaçak unsurları tek tek tespit etti. Soner Yalçın'ın villasında yapılan kaçak inşaatlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

KAÇAKLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Çevre İl Müdürlüğü'nün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede yer alan tespitlere göre Yalçın, villaya kaçak olarak 110 metrekare müştemilat, 26 metrekare havuz, 15 metrekare bekçi kulübesi yaptırdı. Ayrıca Yalçın'ın birinci katta yer alan, projede teras olarak isimlendirilen 15 metrekarelik balkon alanını villa içerisine kattığı ve önünde de ayriyeten 8 metrekarelik bir balkon oluşturduğu saptandı. Çevre İl Müdürlüğü'nün suç duyurusuna İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı da delil olarak gösterildi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Komisyon kararında, "2863 sayılı kanuna tabi yapılarda 2981 sayılı kanunun 3. Maddesi uyarınca 2981 sayılı kanun uygulanamayacağından alanın SİT alanına alındığı, 1974 yılından sonra yapılan tüm uygulamalarda kurul kararı alınması zorunlu olduğundan ve bu yapı ile ilgili herhangi bir kurul ya da komisyon kararı alındığına dair bir belge sunulmadığından yapı hakkında 2863 sayılı Kanun ve İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem tesis edilmesi ve yapıda aykırılığı gerçekleştirilenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verildi" denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK / SABAH







