12 Mart 2021, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan likidite sıkıntısı çeken firmalara 6 ayı ödemesiz 100 bin lira kredi müjdesi

'nde düzenlenen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı" Başkan 'ın da katıldığı programla gerçekleşti. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalara istihdama kattıkları her bir ilave kişi için kefaletiyle, 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabileceklerini duyurdu.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Başkan Erdoğan Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda şu ifadeleri kaydetti;

İSTİHDAMA YENİ FİNANSMAN DESTEĞİ

- Mesleki Eğitim Merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla, çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini, kamu olarak üstleniyor ve sanayici üzerindeki yükü kaldırıyoruz. İşgücümüzü geleceğin alanlarına bugünden yönlendirmek için il il sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz. Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz.

- Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz.

- Yeni destekten likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalarımız faydalanabilecektir. Buna göre firmalar; istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 24 ay vadeli ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecektir. En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada, taahhüdünü yerine getiren firma, ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecektir.

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