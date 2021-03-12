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Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 sözleri: Aşı ve ilaç adil bir şekilde ülkelere açılmalı

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Giriş: 12.03.2021 16:17
Güncelleme:12.03.2021 16:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Koronavirüs salgınının yıkıcı etkisinin henüz sona ermediğini belirten Başkan Erdoğan, "Salgının yıkıcı etkilerinin henüz sona ermediğin gibi her geçen gün yeni tehditler ortaya çıkıyor. Aşı ve ilaç alanındaki gelişmeler elbetteki umutları arttırıyor. Bununla birlikte halen 100'ün üzerinde ülkenin aşıya erişememiş olması adetsizliğin çarpıcı bir örneğidir. Yapılan analizlere göre 85 yoksul ülkenin aşıya ulaşamayacağına işaret ediyor. Halbuki aşı ve ilaç adil bir şekilde tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça dünyanın zenginlerinin de huzur bulamayacağı, büyük ekonomilerinin istikrar kazanamayacağı ortadadır." dedi.

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