Başkan Erdoğan'dan küçük esnafa vergi müjdesi! Peki hangi meslek grupları muaf tutulacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında dar gelirli küçük esnafa vergi muafiyet getirildiğinin müjdesini verdi. Peki hangi meslekler vergi muafiyetinden yararlanabilecek? İşte yanıtı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında ekonomi reformlarına ilişkin yaptığı açıklamada dar gelirli esnafa vergi muafiyetiyle ilgili şunları söyledi:

Esnaf kardeşlerime buradan müjde vermek istiyorum. Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. Basit usulde vergilendirilen, kuaför, çay ocağı, tamirci, terzi gibi 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyoruz.