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Türkiye Çin'in ardından 2. sırada... Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı

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Giriş: 12.03.2021 16:22
Güncelleme:12.03.2021 16:22
Haliç Kongre Merkezi'nde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin şunları kaydetti: "Türkiye'nin her türlü farklı senaryoya hazırlıklı olduğunu ve hızlı hareket edebildiğini tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık. Salgınla mücadeleyi kazanmakta kararlı olduğumuz 2021'i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak değerlendiriyoruz."

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