BES'te (Bireysel Emeklilik Sistemi) yeni gelişme! Başkan Erdoğan canlı yayında duyurdu

Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BES ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Başkan Erdoğan, "Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan 2023 yılına kadar diğer emeklilik birikimlerininde aktarımına imkan verildiğini duyurdu.

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