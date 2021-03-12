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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA BES'te (Bireysel Emeklilik Sistemi) yeni gelişme! Başkan Erdoğan canlı yayında duyurdu Giriş: 12.03.2021 17:07 Güncelleme:12.03.2021 17:07 Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BES ile ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Başkan Erdoğan, "Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan 2023 yılına kadar diğer emeklilik birikimlerininde aktarımına imkan verildiğini duyurdu. DİĞER