MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Mehmet Akif Ersoy mesajı

"FAZİLET, FERASET VE FEDAKARLIK ONUNLA MÜNDEMİÇTİ"



Mehmet Akif Ersoy için "Öylesine bir ahlakla dolup taşmıştı ki, ona ahlak kahramanı demek yanlış olmayacaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Akif, 'Ben bir yüzlü ve bir sözlü olmayı her şeye tercih ederim.' sözüyle sarsılmaz duruşunu, imanla karılmış ve şahsiyetle bezenmiş hayatını özetlemişti. Kış aylarında giyecek bir paltosu bile olmamasına rağmen, İstiklal Marşı'nı yazmayı para almamak şartıyla kabul etmişti. Fazilet, feraset ve fedakarlık onunla mündemiçti. Kalemi, Türk milletinin varlığıyla ve ebediyen varoluş hedefiyle sivrilmiş ve serpilmişti. Akif, vatansever bir yürek, milletperver bir kükreyişti. Dört lisanı edebiyatıyla bilirdi, nitekim Türk olarak yazdı, Türk olarak düşündü, Türk olarak yaşadı, Türk olarak ruhunu teslim etti. Türk milleti ona şükran duydu, engin bir sevgi besledi, hafızasından hiç çıkarmadı."

"İSLAMİYET İLE TÜRKÇÜLÜĞÜ DE EKLEMLEŞTİRMİŞTİ"



Akif'i yakından tanıyan Cemal Kuntay'ın bir defasında "İlk tanıdığım zaman ona inanamadım. Bir insan bu kadar temiz olamazdı. Onun yanında insan kendi günahlarından muzdaripti." dediğini aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:

"Üstelik din/milliyet bağlamında İslamiyet ile Türkçülüğü de eklemleştirmişti. İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin yüzüncü yıl dönümünde, asla korkmayacağımızı, hiçbir çılgının da bu aziz milleti zincire vuramayacağını haykırıyor, büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. 'Türk'e hiçbir kavmin horoz olmasına tahammül edemem' diyen Akif'e, yakın arkadaşı Elmalılı Hamdi Yazır şöyle demişti, 'Türk'ü ikaz; Türk'ü i'la için ancak yazdın, yüce Türklük yaşadıkça yaşar elbet adın.' Elbette yaşayacak, elbette bir daha da İstiklal Marşı yazılmayacaktır."