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Başkan Erdoğan'dan Hal Yasası açıklaması! 10 milyar lira tasarruf sağlanacak

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Giriş: 12.03.2021 16:58
Güncelleme:12.03.2021 16:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında Hal Yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelindiğini belirtirken, "Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız." dedi.

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