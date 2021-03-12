Ekonomi Reform Paketi hangi kesimlere ne getiriyor? Başlıklar neler? A Haber'de değerlendirdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da Ekonomi Reform Paketi'ni açıklayacak. Pakette neler var? Hangi kesimlere neler getirecek? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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