Başkan Erdoğan'dan 'Türk Lirası' vurgusu

Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Lirası' vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız." dedi.

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