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0){for(t=0;t
12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Başkan Erdoğan'dan 'Türk Lirası' vurgusu Giriş: 12.03.2021 16:41 Güncelleme:12.03.2021 16:41 Haliç Kongre Merkezi'nde, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk Lirası' vurgusu yaptı. Başkan Erdoğan, "Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız." dedi. DİĞER