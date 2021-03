'Her yeni gün, her yeni an yaşamınıza yeni bir renk, yeni bir film, yeni bir roman katın' diyen Prof. Dr. Dökmen, "Yaşamınızın rengini, kalitesini arttırın. Hayatınızın başlangıcından değil ancak, finalinden siz sorumlusunuz" diye konuştu.

