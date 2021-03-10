10 Mart 2021, Çarşamba
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Prof.Dr. Üstün Dökmen'den koronavirüs hakkında ailelere flaş uyarı! Ev rutinlerini canlı tutmanız gerekiyor

Psikolog-eğitimci Prof. Dr. yaptığı açıklamada koronavirüsün toplumsal reflekslerde yarattığı etkilere dikkat çekerken aileleri uyardı. Dökmen açıklamasında "Ailelerin bu dönemde çocukları ile ev rutinlerini canlı tutmaları gerekiyor. Yaşam kalitesini elden bırakmamak aile içinde güven duygusuna katkı yapar" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Prof.Dr. Üstün Dökmen'den koronavirüs hakkında ailelere flaş uyarı! Ev rutinlerini canlı tutmanız gerekiyor

Kovid-19 salgınının toplumsal reflekste yarattığı etkilere hakkında konuşan Psikolog-eğitimci Prof. Dr. , "Ailelerin bu dönemde çocukları ile ev rutinlerini canlı tutmaları gerekiyor. Yaşam kalitesini elden bırakmamak aile içinde güven duygusuna katkı yapar" dedi.

"HAYATINIZIN BAŞLANGICINDAN DEĞİL ANCAK FİNALİNDEN SORUMLUSUNUZ"

Prof. Dr. Üstün Dökmen ayrıca kovid-19 salgınına değinerek toplumsal reflekste yarattığı etkilerden bahsetti. Ailelerin bu dönemde çocukları ile ev rutinlerini canlı tutmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Üstün Dökmen, uzun süre evde geçen zamanlarda dahi yaşam kalitesini elden bırakmamanın aile içinde güven duygusuna katkı yapacağını belirtti.

'Her yeni gün, her yeni an yaşamınıza yeni bir renk, yeni bir film, yeni bir roman katın' diyen Prof. Dr. Dökmen, "Yaşamınızın rengini, kalitesini arttırın. Hayatınızın başlangıcından değil ancak, finalinden siz sorumlusunuz" diye konuştu.

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