Son dakika: İstanbul'un rengi kırmızıya döner mi? A Haber ekipleri Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile sahaya indi
Son dakika haberi... Koronavirüs risk haritası 1 haftada nasıl ve neden değişti? İstanbul’un rengi kırmızıya mı maviye mi dönecek? Kovid-19'la mücadelede nerede hata yapıyoruz? A Haber muhabiri Tuğba Kezer, Bilim urulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile birlikte sahaya indi. Ümraniye Alemdağ caddesinde vatandaşların önlemlere uyup uymadığı gözlemlendi. Öztürk, "Gözlemiş olduk üzüldüm doğrusu bu kadar beklemiyordum şahsen. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Bu hepimiz için önemli" dedi.
Risk haritası 1 haftada nasıl ve neden değişti? İstanbul'un rengi kırmızıya mı maviye mi dönecek? Kovid-19'la mücadelede nerede hata yapıyoruz? A Haber muhabiri Tuğba Kezer, Bilim urulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ile birlikte sahaya indi. Ümraniye Alemdağ caddesinde vatandaşların önlemlere uyup uymadığı gözlemlendi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"RAKAMLAR ARTMAYA BAŞLADI"
Biz de takip ediyoruz maalesef rakamlar her geçen hafta biraz daha artmaya başladı.
Cadde geniş ve trafiğe kapalı olması bir avantaj ancak bununla birlikte yine de kalabalık fazla diyebiliriz.
"NORMAL BİR DÖNEMDE GİBİ"
Bir de kalabalığın fazlalığı kadar orantılı dağılma da değil öbekler gruplar halinde insanlar geliyorlar. Sanki normal bir dönemde gibi halbuki sosyal mesafeye dikkat diye çok sık vurguluyoruz.
MASKE TAKMIŞ SAYILMAZ!
Biraz daha özen gösterilmesi lazım. Anlaşılan bir kısım vatandaşımız gezmek için ihtiyaç için değil de sokağa çıkmaya devam ediyor. Bu da riski artırıyor. Burunu kapatmadıkça maske takmış sayılmaz.