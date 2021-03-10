9 Mart verilerine göre günlük 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. Kırmızı renkler çoğalıyor, mavi iller ise azalışa geçti. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak yeni risk haritasıyla illerde kısıtlamalar değişecek.