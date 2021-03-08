Risk haritasında alarm! 8 ilde yeni kısıtlamalar yolda | İşte o iller ve alınacak tedbirler

VAKA SAYISI KRİTİK SEVİYEDE

Türkiye'de dün test yapılan 129 bin 299 kişinin 11 bin 187'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 735 oldu. 7 bin 785 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 623 bin 924'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 780 bin 417, vefat sayısı 29 bin 30, ağır hasta sayısı 1261 oldu.