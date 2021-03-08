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Haberler Galeri "Çok yüksek risk" grubundaki Trabzon için "cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın" çağrısı

"Çok yüksek risk" grubundaki Trabzon için "cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın" çağrısı

Koronavirüs vaka sayısı verilerine göre "çok yüksek risk" grubunda yer alan Trabzon'da, vaka artışlarının en büyük nedenlerinden biri olduğu belirlenen cenaze merasimine katılım ve taziye ziyaretlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trabzon Müftüsü Osman Aydın, "Taziyelerde, cenaze merasimlerinde acıyı paylaşmak düşüncesiyle halkımızın cenaze yakınlarına taziyede bulunması bir yönüyle iyi, ama vakanın artmasına neden olduğu için bundan kaçınmamız gerektiğini özellikle hem cuma vaazlarında hem de hutbelerimizde söylüyoruz" dedi. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Vatandaş evde ziyaretleri kendi bilinciyle kesmeli, ziyarete gelenleri kendi bilinciyle durdurabilmeli" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 08.03.2021 12:20
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Çok yüksek risk grubundaki Trabzon için cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın çağrısı

Haftalık her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'ndeki iller, en yüksek oranlara sahip olmayı sürdürüyor.

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Çok yüksek risk grubundaki Trabzon için cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın çağrısı

"Çok yüksek risk" grubunda olması nedeniyle henüz kademeli normalleşme sürecine dahil olamayan Trabzon'da, vakaları artırdığı belirlenen cenaze törenlerine yoğun katılım ile evlere yapılan taziye ziyaretlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

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Çok yüksek risk grubundaki Trabzon için cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın çağrısı

İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde "Trabzon'da taziyeler telefonla" sloganıyla başlatılan farkındalık çalışmasıyla toplu bulaşın, virüsün yayılmasının engellenmesi hedefleniyor.

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Çok yüksek risk grubundaki Trabzon için cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın çağrısı

İl Müftüsü Osman Aydın, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamında il genelindeki çalışmalara destek olduklarını, kendi alanlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için ekipler oluşturduklarını söyledi.

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Çok yüksek risk grubundaki Trabzon için cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın çağrısı

Son dönemde cenaze merasimleri, defin törenleri ve taziyelerde vatandaşların normalleşme dönemindeki gibi hareket etmelerinin, vakaların artmasına neden olduğunu anlatan Aydın, "Halkımızın bilgilendirilmesi noktasında tüm görevlilerimizle vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetini son günlerde arttırdık. Taziyelerde, cenaze merasimlerinde acıyı paylaşmak düşüncesiyle halkımızın cenaze yakınlarına taziyede bulunması bir yönüyle iyi, ama vakanın artmasına neden olduğu için bundan kaçınmamız gerektiğini özellikle hem cuma vaazlarında hem de hutbelerimizde söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

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