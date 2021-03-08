"Çok yüksek risk" grubundaki Trabzon için "cenazelere duayla katılın, taziyeyi telefonda yapın" çağrısı

Koronavirüs vaka sayısı verilerine göre "çok yüksek risk" grubunda yer alan Trabzon'da, vaka artışlarının en büyük nedenlerinden biri olduğu belirlenen cenaze merasimine katılım ve taziye ziyaretlerinin belirlenen kurallar çerçevesinde yapılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Trabzon Müftüsü Osman Aydın, "Taziyelerde, cenaze merasimlerinde acıyı paylaşmak düşüncesiyle halkımızın cenaze yakınlarına taziyede bulunması bir yönüyle iyi, ama vakanın artmasına neden olduğu için bundan kaçınmamız gerektiğini özellikle hem cuma vaazlarında hem de hutbelerimizde söylüyoruz" dedi. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Vatandaş evde ziyaretleri kendi bilinciyle kesmeli, ziyarete gelenleri kendi bilinciyle durdurabilmeli" ifadelerini kullandı.