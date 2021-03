Valilik açıkladı! İstanbul'da ilk hafta sonunda...

"'HEDEF MAVİ KATEGORİ' PAROLASIYLA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DİNAMİK DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, "Kontrollü Normalleşme döneminde, salgınla mücadelemizi etkin olarak sürdürebilmek maksadıyla, bütün birimlerimizin katılımıyla her alanda 'Hedef Mavi Kategori' parolasıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Evimizde, iş yerimizde, çarşıda, pazarda, ulaşımda, her zaman ve her yerde kendimizin denetçisi olalım. En etkili denetimin özdenetim olduğunu unutmayalım. Denetimlerde görev alan tüm ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.