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Haberler Galeri İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası

İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile birlikte Türkiye'de normalleşme dönemine girildi. Koronavirüs sürecinde artık il il renk kodlarına göre normalleşilecek. Düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli iller ve çok yüksek riskli iller olarak kodlanan sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri şehirlerin kaderini belirleyecek. İstanbul, yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken tam olarak normalleşmeye geçmesi için mavi renge dönüşmesi beklenecek. Peki İstanbul koronavirüs risk haritasında son durum ne? İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası

Giriş Tarihi: 02.03.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 11:53
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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı normalleşme açıklamasının ardından Türkiye'de il il kısıtlama kararlarına değişikliğe gidildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasına göre Türkiye'de normalleşme adımları atıldı.

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası

Türkiye'de şehirler 4 renge göre kategorilendi. Mavi renk kodu olan şehirler koronavirüs vaka sayısı düşük, sarı renkli iller orta risk grubuna girerken turuncu kodu olan şehirlerimiz yüksek kategorisine girdi.

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası

İşte yüksek riskli grupta yer alan İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs haritası

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası

ADALAR

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İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası

ARNAVUTKÖY

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