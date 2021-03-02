İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe koronavirüs risk haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile birlikte Türkiye'de normalleşme dönemine girildi. Koronavirüs sürecinde artık il il renk kodlarına göre normalleşilecek. Düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli iller ve çok yüksek riskli iller olarak kodlanan sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri şehirlerin kaderini belirleyecek. İstanbul, yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken tam olarak normalleşmeye geçmesi için mavi renge dönüşmesi beklenecek. Peki İstanbul koronavirüs risk haritasında son durum ne? İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs risk haritası