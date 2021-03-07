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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart il il koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. İllere göre haftalık vaka sayıları, birçok kentte koronavirüs vakalarında artış olduğu gözler önüne serildi.
Giriş Tarihi: 07.03.2021 09:24Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 09:24
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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!