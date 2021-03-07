Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart il il koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında kritik uyarılarda bulunan Bakan Koca, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.