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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart il il koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. İllere göre haftalık vaka sayıları, birçok kentte koronavirüs vakalarında artış olduğu gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 07.03.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 09:24
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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart il il koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında kritik uyarılarda bulunan Bakan Koca, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!

İSTANBUL DAHİL 9 İL KIRMIZI LİSTEYE GİREBİLİR

Öte yandan, haftalık vaka sayıları, birçok kentin kritik seviyeye doğru gittiğini gözler önüne serdi. Önümüzdeki hafta yayınlanacak haritada ise İstanbul dahil 9 ilin turuncu listeden kırmızı listeye girmesi bekleniyor.

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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!

Peki kırmızı kategoriye geçmeye en yakın iller hangileri? İşte son dakika haberinin detayları.

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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!

Artvin 109,14

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Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!
Koronavirüs tedbirlerine uyulmazsa kırmızı listeye girebilirler! Aralarında İstanbul da var!

Çanakkale 107,29

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