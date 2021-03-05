Son dakika: Yüreğimize ateş düştü! Türkiye kahramanlarını uğurluyor
Son dakika haberine göre Türkiye, Bitlis'ten gelen haber ile kahroldu. Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Şehitlerin isimleri belli oldu. Kahreden helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan 2 askerimizin de kimlik bilgileri belirlendi. Şehit olan askerlerimizden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi. Başkan Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. Bitlis şehitleri için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.
Bitlis Tatvan'da askeri helikopter düşmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.
KAHRAMANLAR İÇİN TÖREN
İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi.
Şehit 11 asker için 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit askerlerin naaşları, törenin ardından Ankara'ya uğurlanacak.
Burada düzenlenecek devlet töreninin ardından naaşlar toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak.
YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ
Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Fransız - Alman ortak yapımı Cougar tipi helikopter, dün saat 13.55'te Bingöl'den Tatvan'a gitmek için kalktı. Helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Bölgeye İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopterin yanı sıra komando timleri de sevk edildi. Tatvan'ın Çekmece köyü yakınlarında helikoptere ulaşıldığında 9 askerin şehit olduğu tespit edildi. 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da kazada şehit oldu. 4 asker yaralandı. Yaralı askerlerden ikisi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavileri ise sürüyor.
AKAR: HAVA ŞARTLARI
Milli Savunma Bakanlığı "Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir" açıklaması yaptı. Elazığ'a giderek 8. Kolordu Komutanlığı'nda bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gece yaptığı açıklamada "İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir" dedi. Helikopter kazasıyla ilgili kaza kırım raporunun hazırlanması oldukça uzun sürebilir. Kaza kırım heyetinin ön tespitinde arazi yapısı, sis ve yoğun kar yağışı gibi hava şartları ile pilotların kullandığı rota dahil birçok unsurun yer alabileceği belirtildi. Teknik boyutta da ayrıntılı bir çalışma yapılacağı ifade ediliyor. Kaza yerine ilk ulaşan köylüler, bölgede 2 gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti. Köylülerden Davut Bikeç, olay sırasında bir motor sesi duyduğunu belirterek "Yaralı askerin yanına gittim. Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık" dedi.
ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
- Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer (49)
Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.
Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
- Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (36)
Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. Tayfun Kureş'in şehadet haberi İzmir'de yaşayan eşine ulaştı. Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan şehit eşine acı haber, askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verildi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
- Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34)
Şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
- Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayraklarının asıldığı ve evin önüne taziye çadırı kurulduğu görüldü.
- Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir
Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı. Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Hartlap Mahallesi'nde yaşayan babası Yaşar Demir ile annesi Hatice Demir'e acı haberi Kaymakam Serkan Keçeli ile askeri yetkililer verdi. 1997'de uzman çavuş olarak TSK'ya giren şehit Demir'in anne ve babası acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ile komşuları ise eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletirken, eve Türk bayrağı asıldı.
Aynı helikopterde şehit olan Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.
- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu (40)
Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı.
Kırıkkale Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kırıkkale Valiliği de yaptığı açıklamada, şehit Umulu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
- Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Nazmi Yılmaz
Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.
Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer, Yılmaz'ın şehadet haberini, Kuşkayası Mahallesi'nde ikamet eden babası Tayfur ile annesi Elif Yılmaz'a ulaştırdı. Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi.
- Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (29)
Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
- Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül (45)
Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gülün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gülün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.
- Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci
Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi.
Yozgat Yerköylü olan Korgeneral Erbaş, son YAŞ kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'na atanmıştı. Korgeneral Erbaş beraberindeki askeri heyetle Bitlis'teki komando tugayını denetlemeye gidiyordu.
Samsun Bafralı Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34) ardında çok sevdiği eşini bıraktı.
BAŞKAN ERDOĞAN, ŞEHİT GENERALİN OĞLUYLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı, taziyelerini iletti. Erdoğan, şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da taziye mesajları yayınladı.
ŞİMDİYE KADAR 37 ŞEHİT
1996 yılından bu yana TSK envanterinde yer alan Cougar tipi helikopterlerin düşmesi sonucu bugüne kadar 37 asker şehit oldu. 31 Mayıs 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu askeri taşıyordu. Helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü. Kazada Tümgeneral Aydın'ın yanı sıra 2'si albay olmak üzere toplam 13 asker şehit oldu. Cougar tipi helikopter 4 Haziran 1997 yılında ise terör örgütü PKK'nın güdümlü füze ile gerçekleştirdiği saldırının hedefi oldu. Saldırıda 11 asker şehit düştü.