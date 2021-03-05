Son dakika: Yüreğimize ateş düştü! Türkiye kahramanlarını uğurluyor

AKAR: HAVA ŞARTLARI

Milli Savunma Bakanlığı "Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir" açıklaması yaptı. Elazığ'a giderek 8. Kolordu Komutanlığı'nda bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gece yaptığı açıklamada "İlk bilgilere ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir" dedi. Helikopter kazasıyla ilgili kaza kırım raporunun hazırlanması oldukça uzun sürebilir. Kaza kırım heyetinin ön tespitinde arazi yapısı, sis ve yoğun kar yağışı gibi hava şartları ile pilotların kullandığı rota dahil birçok unsurun yer alabileceği belirtildi. Teknik boyutta da ayrıntılı bir çalışma yapılacağı ifade ediliyor. Kaza yerine ilk ulaşan köylüler, bölgede 2 gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti. Köylülerden Davut Bikeç, olay sırasında bir motor sesi duyduğunu belirterek "Yaralı askerin yanına gittim. Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık" dedi.