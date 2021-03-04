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Başkan Erdoğan'dan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğluna taziye

Başkan Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral 'ın oğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021
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Başkan Erdoğan'dan şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın oğluna taziye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Başkan Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile de telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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