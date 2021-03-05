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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan normalleşmede eğitim süreci açıklaması

Son dakika haberleri... Bakanı , 'normalleşmede eğitim süreci' hakkında açıklamalarda bulundu. Sakarya'da önemli konulara değinen Bakan Selçuk, "Velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. " dedi.

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Giriş Tarihi: 05.03.2021 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'normalleşmede eğitim süreci' hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından derlenenler;

"Değerlendirmeler, istişareler yapıyoruz. Okul okul yapabileceğimiz neler var bunlara bakıyoruz. Arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Tedbirler ve denetimler temizliklerin iyi yapılıp yapılmadığı konusunda devam ediyor. Velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin maviye yönelmesini bekliyoruz."

"Öğrencilerimiz temassız oyun oynuyorlar. Her türlü hazırlıklarımız var. Bazı istisnai durumlar olabilir ancak tüm tedbirleri alarak elimizden geleni yapıyoruz. Bütün öğretmenlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Onların ve okul yöneticilerinin desteğiyle bu günleri güzel atlayacağız."

"Çocuklar bayram yeri gibi bakıyor. Bir sınıftan öte durumda. Seslerindeki tondan, gözlerinden anlayabiliyorum."

Detaylar gelecek...

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