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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olanların kimlikleri belli oluyor. Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı. Şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Giriş Tarihi: 04.03.2021 23:30 Güncelleme Tarihi: 04.03.2021 23:58
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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesildi.

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edildi. Helikopterde bulunan askerlerden 9'u şehit olmuş, 4'ü ise yaralanmıştı. Bakanlıktan yapılan son açıklamada şehit askerlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtildi.

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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri

Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu.

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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri

Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.


Evli olan Gül'ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı.
Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

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Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri
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