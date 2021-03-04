Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin kimlikleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olanların kimlikleri belli oluyor. Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı. Şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.