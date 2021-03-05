05 Mart 2021, Cuma
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Son dakika | Türkiye'den mesnetsiz kararlara sert tepki: Tümüyle reddediyoruz

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada : "’nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Son dakika | Türkiye'den mesnetsiz kararlara sert tepki: Tümüyle reddediyoruz

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada : "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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