Son dakika | Türkiye'den mesnetsiz kararlara sert tepki: Tümüyle reddediyoruz
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada : "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.
GÜNDEM DHA
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Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada : "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada : "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantısında ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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