Başkan Erdoğan'dan Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar’dan bilgi aldı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.
Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu.