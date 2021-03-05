"ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLERE ÖLÜLER DEMEYİNİZ, ONLAR DİRİDİRLER ANCAK SİZ BİLEMEZSİNİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şu musalla taşında ebediyete uğurladığımız, hakka uğurladığımız şehitlerimizle son buluşmamızda temenni ediyorum ki; rabbim bizleri sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun. Tabii şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız komutanlığın ötesinde tevazu ile gerçekten duruşuyla çok çok farklı, mütevazi bir insandı ve yanındaki yine kardeşlerimle beraber çıktıkları bir yolculuk esnasında meydana gelen bu elim kazayla emaneti sahibine teslim ettiler. Biz bir şeye inanıyoruz; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Şimdi, 11 şehidimizi hakka uğurlarken biz diri olan bu şehitlerimizle inşallah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabii tüm aileye, ordumuza, milletimize rabbimden sabırlar diliyorum.

Tezkiye ile şu anda bu cenaze namazına katılan tüm kardeşlerimiz, zaten sizler özellikle tezkiye ettiniz. Hocamızın da ifade ettiği gibi, 'Biz şehitlerimizin tezkiyesine muhtacız.' Çünkü onlar bizim için bir yolculuktaydılar ve bu yolculukta da mukadder olan ölümle karşı karşıya kaldılar. Hepimiz için mukadder olan bir ölüm var. Şehadet bunların en yücesi, rabbim bizlere de bu makamı inşallah nasip eder. Hele hele din uğrunda, vatan uğrunda bu makama kavuşmak her yiğidin karı değil. Rabbim bir mükafat olarak bunu bizlere lütfederse ne kadar güzel. Temenni ederim ki rabbim bizlere de bunu nasip eder ve son olarak bende tüm kardeşlerimden bir fatiha okumalarını isteyeceğim."





Burada düzenlenen törenin ardından Korgeneral Osman Erbaş, Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Kurmay Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş ve Yüzbaşı Salih Sarıoğulu'nun naaşları defnedilmek üzere Ankara Cebeci Şehitliği'ne, Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun naaşı Kırıkkale'ye, Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir ve Astsubay Üst Çavuş Nazmi Yılmaz'ın naaşları Kahramanmaraş'a, Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in naaşı Afyonkarahisar'a, Uzman Çavuş Hakan Gül'ün naaşı Amasya'ya ve Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin naaşı Kayseri'ye uğurlandı.