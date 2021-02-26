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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe Kartal- 2 Harekatı şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı ve TSK komuta kademesi, Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe Kartal- 2 Harekatı şehitlerinin ailelerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı , Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral , Komutanı Oramiral ve Komutanı Orgeneral , Pençe Kartal- 2 Harekatı'nda şehit olan bordo bereli 3 askerin Ankara'daki ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Akar ve komutanlar ilk olarak Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde bulunan Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın baba ocağına gitti.

Aileye başsağlığı dileklerini sunan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra Or- An Sitesi'ndeki MSB Lojmanları'na geçerek Piyade Komando Yüzbaşı ile Muhabere Komando Yüzbaşı 'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.


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