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Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

, 'ın kuzeyindeki bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı’nda 10 Şubat’ta teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen bir askerimizin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan Yüzbaşı Ertuğ Güler şehit oldu

'ın kuzeyindeki bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda dün teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir asker daha şehit oldu. Bakanlığından yapılan açıklamada, harekatta yaralanan ve hastaneye sevk edilen askerin kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı da şehit Komando Yüzbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı. Bakanlık, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda dün 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirmişti.

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Son Dakika: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu 4 asker yaralandı SON DAKİKA: PENÇE KARTAL-2 HAREKATINDA 2 ASKER ŞEHİT OLDU 4 ASKER YARALANDI
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kuzey Irak'a 'Pençe Kartal-2' harekatı SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU: KUZEY IRAK'A 'PENÇE KARTAL-2' HAREKATI

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