Son sözümüz vatan sağ olsun oldu. Bugün olsa bugün de son sözümüz o olur. Vatan sağ olsun! 50 kişiden fazla bir terörist grubu üzerimize kurşun yağdırdı. Kurşun ayağıma geldi, ayağıma gelen kurşun beni uçurumdan savurmuştu, teröristler gidince en yakın karakola gibi yardım istedim. Gidip yardım istedim, geri geldiğimizde ise bütün arkadaşlarımız şehit olmuştu.

"1 AYLIK BEBEĞİM VAR BENİ KURTAR"

Uğur Bozacı vardı Kastamonulu bana 'Osman beni kurtar 1 aylık bebeğim var daha öpemedim, koklayamadım' ALLAH'ım dedim ya arkadaşlarımı kurtaracağım ya da ben de öleceğim dedim. Gidip yardım getirdim ama getirdiğim de Uğur şehit olmuştu. Bundan 3 yıl önce oğlu bana yazdı. 'Osman amca siz benim babamın arkadaşınız' dedi. Kaç doğumlusun diye sordum. '1993' dedi. O bebekti. Psikolojim halen bozuk, tedavi görüyorum. Rabbim ailelerine sabırlar versin.

Bingöl'deki kalleş saldırıdan sağ kurtulan İbrahim Atik şu ifadeleri kullandı:

TERÖRİSTLER ÇOBAN KILIĞINA GİRMİŞ

Şoförler bizi bilerek ve isteyerek 3 yerde bizi durdu. 'Lastik patlak' dediler durup inip baktık, lastik patlak değildi. 15-20 dakika oylandı şoförler orada, sonra bir çoban sürüsüne denk geldik. Çoban bir türlü koyunlarını araçların önünden çekmedi. Bir gazi arkadaşımın söylediğine göre bizleri tarayan terörist grubunun arasında o çobanında olduğunu söyledi. Şemdin Sakık bizim olduğumuz yere geldi. Şoför Sakık'a 'bunların hepsi TC'nin askeri' dedi. Sakık ise 'biz zaten onları biliyoruz' dedi. Gece 2-2 buçuğa kadar bizi bir tepeye doğru yürüttüler, işkenceler gördük. Ayağıma taşla çivi çaktılar, yüzüstü yatırıp üzerimizde bizi çiğnediler, ellerimizi arkadan bağlayıp üzerimize taş koydular kaçmayalım diye. Bu insan hakları denilen grup o zaman neredeydi? O kadar işkence görürken, kardeşlerimiz şehit olurken, neredeydi bu insan hakları? Hep PKK'ya mı yarıyor bu insan hakları? Bizim katliam emrimizi veren Şemdin Sakık, Gara'daki 13 kardeşimizi şehit eden Murat Karayılan, şimdi ABD yeni bir isim türetmeye çalışıyor Şahin Cilo... Tarih değiştikçe ABD'nin piyonları da değişiyor.