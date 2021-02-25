GEÇİTLİ KATLİAMININ DA FAİLİ ÇIKTI

Terörist Kamuran Ataman'ın 16 Ekim 2010 tarihinde Hakkâri merkeze bağlı Geçitli Köyü yoluna uzaktan kumandalı mayın döşediği ve köylülere ait sivil bir minibüsün geçişi sırasında bombayı patlattığı öğrenildi.

Teröristin gerçekleştirdiği bu hain saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Aydın Erol, Enes Erol, Eşref Gür, Abuzeyd İden, Şirin Kurt, Semiha Dayan, Raife Çiftçi, Cane Dayan, Nurullah Umut Çiftçi hayatını kaybetmiş, 1'i 15 aylık bebek olmak üzere 4 kişi de ağır yaralanmıştı. Terör örgütü bu alçak saldırıyı da siviller öldüğü için üstlenmemişti.