Son dakika: Başkan Erdoğan: Türkiye'nin büyümesini istemeyenler mega projelerin durdurulmasını istiyor

Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen lojistik açıdan önemli Tohma Köprüsü tamamlandı. 16 buçuk metre genişliğe ve 517 metre uzunluğa sahip, Malatya ile Sivas'ı bağlayan stratejik konumdaki köprünün açılış töreni düzenlendi. Törene canlı bağlantı ile katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİ HALİNE GELECEĞİZ

Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik.





"SANAYİLEŞME HAMLELERİNİN ÖNÜ BİRER BİRER KESİLMİŞTİR"

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir.

"HER ALANDA SÜREKLİ HEDEF YÜKSELTİYORUZ"

Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayretlerin çıktığını da gördük.

"GEZİ OLAYLARINDA DA KARŞIMIZA AYNI TALEPLERLE ÇIKILDI"

En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek 'iktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız' diyorlar. Hatırlarsanız Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmış, tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti.

"GÖZÜNÜ UZAYA DİKEN BİR TÜRKİYE VAR"

Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken, yapay zekaya diken, geleceği kucaklamaya diken bir Türkiye var. Milletimiz kendisine güven telkin etmediği gibi kazanımlarına gözünü dikenlere bugüne kadar fırsat vermemiştir, inşallah bundan sonra da fırsat vermeyecektir.