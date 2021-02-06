Son dakika: Tohma Köprüsü bugün hizmete girdi! Başkan Edoğan: Rekor üstüne rekor kırıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Eski haliyle ihtiyaca cevap veremeyen köprü nedeniyle 517 metrelik köprüyü şehrimize kazandırdık. Bölgede ticaretin ve turizm gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserde emeği geçenleri tebrik ediyorum.





Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğin bedelini geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma daha sonra akamete uğramıştır. Sanayi hamleleri birer birer kesilmiştir. Menderes'in başlattığı kalkınma harekatı darbe ile kesilmiştir. Özal yeni bir kalkınma başlatmıştır. Bu kalkınma ile ülkemiz siyasi kaosa sokularak yarım bırakılmıştır. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. 18 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projeler yöneldik.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORUZ

Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.