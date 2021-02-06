Son dakika: Tohma Köprüsü bugün hizmete girdi! Başkan Edoğan: Rekor üstüne rekor kırıyoruz
Son dakika haberine göre Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen Tohma Köprüsü tamamlandı. Şehit Gaffari Güneş'in adının verildiği köprünün açılışını bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan video konferansla yaptı. Başkan Erdoğan, "Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik." dedi. Öte yandan Tohma Köprüsünde hiçbir cıvata kullanılmadı. Tamamen kaynak usulüyle yapıldı. Bu özelliğiyle de Türkiye'de Osman Gazi Köprüsünden sonra bu usulde yapılan 2'inci köprü olma özelliği taşıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Eski haliyle ihtiyaca cevap veremeyen köprü nedeniyle 517 metrelik köprüyü şehrimize kazandırdık. Bölgede ticaretin ve turizm gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu eserde emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğin bedelini geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma daha sonra akamete uğramıştır. Sanayi hamleleri birer birer kesilmiştir. Menderes'in başlattığı kalkınma harekatı darbe ile kesilmiştir. Özal yeni bir kalkınma başlatmıştır. Bu kalkınma ile ülkemiz siyasi kaosa sokularak yarım bırakılmıştır. Şehirlerimizin tamamını kısa sürede adeta şantiyeye çevirdik. 18 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdik. Hedeflerimizi sürekli büyüttük. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projeler yöneldik.
REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORUZ
Türkiye salgın sürecinden en az kayıpla çıkması ve hedef büyütmesinde böyle bir plan vardır. G20 ülkeleri arasında 2020'yi pozitif büyümeyle kapatacak iki ülkeden biri Türkiye'dir. Sanayi üretimimiz rekor üstüne rekor kırıyor. Yeni üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz. Ulaşımdan sulamaya kadar tüm alanlardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.
AKSAKLIKLARIN TELAFİSİNİ SAĞLIYORUZ
İnşaası süren yatırımlarımızı yakından izliyor, aksaklıkların eksikliklerin telafisini sağlıyoruz.
Biz bunları yaparken birileri ne diyor? Milletin karşısına çıkıp "İktidara gelirsek tüm projeleri durduracağız" diyorlar. Gezi olaylarında da karşımıza çıkıp tüm büyük projelerin durdurulması istenmişti. Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerinden benzer gayeler çıktığını gördük. Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyen kim varsa bu projelere saldırdı.
HASTALIKLI ZİHNİYET
Ülkenin iktidarına talip olanların nasıl bir ruh halini yansıttığını işin erbabına bırakıyoruz. Bu zihniyet eline fırsat geçse bu köprüyü durduracaktı. Büyük Marmara Yolu ağımızın en önemli noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası hızla devam ediyor. Yusufeli Barajı'nın beton işleri bitmek üzere. Yüzlerce binlerce proje varken işleri oldukça zor demektir. Karşımızda işte böyle hastalıklı bir zihniyet var. Ülkemizin geri kalmışlığının sebebi bu zihniyetin eline kalmış olmasıdır. Şimdi gözünü uzaya diken, yüksek teknolojiye diken bir Türkiye var.
MİLLETİMİZ KAZANIMLARA GÖZÜNÜ DİKENLERE FIRSAT VERMEMİŞTİR
Ticaretimiz salgına rağmen sınırlı alanlar dışında işleyişini sürdürdü. Bu örnekleri aziz milletim savunma sanayimizden ihracatımıza kadar her alana teşmil etmek mümkündür. Milletimiz kazanımlarına gözünü dikenlere fırsat vermemiştir. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz.
TOHMA KÖPRÜSÜ
Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde "itme sürme yöntemi" ile inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunacak.
Karakaya Barajı üzerinde stratejik bir konumda yer alan ve ileri mühendislik teknikleri kullanılarak yapımı tamamlanan Tohma Köprüsü bugün açılıyor.
TÜRKİYE'DE İKİNCİ
Osmangazi Köprüsü'nden sonra ikinci aynı sistemle yapılan köprü itme sürme çelik yapımı ile inşa edildi.
Temeli 2018'de atılan köprü 517,5 metre uzunluğunda, 21 metre yükseklikte ve 16 metre genişliğinde.
12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanılarak inşa edilen köprünün kenarları da deprem izolasyonlu olarak yapıldı.
Köprünün yapımında kullanılan toplam 2 bin 700 ton ağırlığındaki çelik kirişler 3 metre yüksekliğinde, 16 metre genişliğinde imal edildi ve dünya çapında birçok uygulaması bulunan "itme sürme yöntemi" ile köprü ekseni boyunca itilerek yerleştirildi.
KARADENİZ'E GEÇİŞİ SAĞLIYOR
Eski köprünün yanına inşa edilen yeni Tohma Köprüsü, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi ve çelik ikiz I kirişli köprü tipinde projelendirildi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayacak köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.
Köprünün inşa edilmesi ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu'nun ulaşım standardı yükseltilirken daha konforlu ulaşım imkanına kavuşacak sürücüler yakıttan, emisyondan ve zamandan da tasarruf sağlamış olacak.