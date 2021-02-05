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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi provokasyonu tepkisi: Demokrasiye saldıranlar en büyük kötülük çetesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Boğaziçi provokasyonu tepkisi: Demokrasiye saldıranlar en büyük kötülük çetesidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir." dedi.

Çelik'in paylaşımları şöyle:

Demokrasimize yapılan tüm müdahaleler ülkemize gerileme getirdi.Her müdahale ülkemize rakip devletlerin önünü açtı. Türkiye'de seçimleri ve demokrasiyi yok etmeye çalışanların ülkemize kötülük peşinde koştuğu açıktır. "Kötülük çetesi"nin muhalefeti de demokratlığı da sahtedir...

Her muhalefet yapan kendiliğinden demokrat olmuyor. Demokratik bir muhalefet demokratik değerlere sadakat gerektirir. İktidara karşıyım diyerek demokrasiye saldıranlar ülkemizdeki en büyük kötülük çetesidir.

Muhalefet etmek adına demokratik süreçleri ve seçim mekanizmasını hedef alanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar. Demokrasi bu milletin bedeli ödenmiş kazanımıdır.

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