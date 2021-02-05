05 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 5 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
ABONE OL

SON DAKİKA: covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük sayısını açıkladı. İşte 5 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı SAĞLIK BAKANLIĞI 5 ŞUBAT 2021'E AİT KOVİD-19 VAKA VE VEFAT TABLOSU AÇIKLADI

GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...

4 ŞUBAT

3 ŞUBAT

2 ŞUBAT

1 ŞUBAT

31 OCAK

30 OCAK

29 OCAK

28 OCAK

27 OCAK

26 OCAK

25 OCAK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA