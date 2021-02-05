Sağlık Bakanlığı 5 Şubat 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosu açıkladı | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 5 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 5 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi.
GEÇMİŞ TARİHLERE AİT KOVİD-19 TABLOLARI...
4 ŞUBAT
3 ŞUBAT
2 ŞUBAT
1 ŞUBAT
31 OCAK
30 OCAK
29 OCAK
28 OCAK
27 OCAK
26 OCAK
25 OCAK
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