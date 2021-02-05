Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli görüşmesi hakkında "Yeni anayasa konusunda fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

YENİ ANAYASA MESAJI

Bu ara malum bu Türkiye'nin yepyeni bir Anayasa'ya ihtiyacının olduğu bir dönemde, bizim de gündeme taşıdığımız bir konuydu.

Bu konuyla ilgili olarak Cumhur İttifakı'mızın diğer müttefiki konumunda sayın Bahçeli de düşüncelerini zaten açıkladı.

Yepyeni bir Anayasa'ya ihtiyacımız olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konu üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. Seçim kanunu, siyasi partiler kanunuyla ilgili neler yapabiliriz bunların üstünde durma fırsatı bulduk.

Ülkemizde malum son zamanlardaki sorunlarla ilgili bu konuları görüşme şansımız oldu.