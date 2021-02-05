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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre , - askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu  Karargahı’nda icra edildiğini duyurdu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.02.2021 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun NATO Karargahı'nda icra edildiğini duyurdu.

NATO KARARGAHI'NDA İCRA EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.

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