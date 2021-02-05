Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların 9’uncusu NATO Karargahı’nda icra edildiğini duyurdu.
GÜNDEM DHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun NATO Karargahı'nda icra edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusunun NATO Karargahı'nda icra edildiğini duyurdu.
NATO KARARGAHI'NDA İCRA EDİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı teknik toplantıların 9'uncusu NATO Karargahı'nda icra edildi" denildi.