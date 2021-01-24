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Son dakika | BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den net mesaj: HDPKK kapatılmalıdır!

Son dakika haberi... BBP Genel Başkanı , ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin asılmasına ilişkin, "Anayasamız ve yasalarımız gereği ya harekete geçerek HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurmalı ya da 'de grubu bulunan bir siyasi partimiz bunu yapmalı ve HDPKK kapatılmalıdır." ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Son dakika | BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den net mesaj: HDPKK kapatılmalıdır!

SON DAKİKA: Mustafa Destici, yazılı açıklamasında, Esenyurt'taki HDP ilçe binasında terör örgütü PKK elebaşının afiş ve posterlerinin bulunduğunu hatırlattı.

"MECLİS'TE PKK-PYD LEHİNE..."

HDP Esenyurt binasında ortaya çıkan görüntülerin kendileri için sürpriz olmadığını belirten Destici, "Şayet bakılsa pek çok HDP il, ilçe binalarında bu görüntülerle karşılaşılacaktır. Meclis'te PKK-PYD lehine, devletimiz, ülkemiz ve milletimiz aleyhine ortaya koydukları bölücü ve hasmane tavır da ortadadır." değerlendirmesini yaptı.

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Destici, HDP'ye devletten her yıl 70 milyon para verilerek faaliyetine devam ettirilmesinin, demokrasi açısından büyük ayıp olduğunu belirterek şunları kaydetti:

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"HDPKK KAPATILMALIDIR"

"Bu durum terörle canı pahasına mücadele eden güvenlik güçlerimizin emeğine, şehitlerimizin aziz hatırasına da saygısızl��ktır. Artık durum tahammül boyutunu aşmıştır. Anayasamız ve yasalarımız gereği ya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurmalı ya da TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partimiz bunu yapmalı ve HDPKK kapatılmalıdır."

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