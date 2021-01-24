Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılır mı? | ANALİZ

Siyasi partiler, 23 Haziran 2023 seçimleri için çalışmalarına şimdiden hız verdi. Hedef, 2023 seçimlerinde en yüksek oyu alarak, iktidar olabilmek. 2023 ittifak partileri açısından oldukça önemli. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi içinden önemli isimleri ziyaret etmesi de kulisleri hareketlendiren olaylardan biri oldu bu süreçte. Peki, Saadet Partisi Cumhur İttikafı'na katılır mı? Cumhur İttifakı daha da genişler mi? CHP'nin Saadet Partisi ile olan geçmişteki ilişkisi ne? İşte detaylar...