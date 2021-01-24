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A Haber analiz | 2023'e doğru seçim ittifakları değişir mi? İşte Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nda son durum

A Haber
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Giriş: 24.01.2021 01:51
Güncelleme:24.01.2021 01:53
Millet İttifakı, son dönemde "erken seçim" konusunu sık sık gündeme taşımaya çalışsa da, Cumhur İttifakı'nda hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim tarihi olarak kesin bir dille 23 Haziran 2023'ü işaret ediyor. Bu süreçte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na bir göz atalım. Nasıl kuruldular, Milet İttifakı’nda yaşanan krizler neler, ittifak içinde neden sürekli tartışmalar yaşanıyor, HDP bu ittifakın neresinde? 2023 seçim sürecinde ittifaklar değişir mi? İşte A Haber’in çarpıcı analizi…

Millet İttifakı, son dönemde "erken seçim" konusunu sık sık gündeme taşımaya çalışsa da, Cumhur İttifakı'nda hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim tarihi olarak kesin bir dille 23 Haziran 2023'ü işaret ediyor.

Bu süreçte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'na bir göz atalım. Nasıl kuruldular, Milet İttifakı'nda yaşanan krizler neler, ittifak içinde neden sürekli tartışmalar yaşanıyor, HDP bu ittifakın neresinde?

2023 seçim sürecinde ittifaklar değişir mi? İşte A Haber'in çarpıcı analizi…

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