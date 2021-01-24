Başkan Erdoğan, Nijerya'da saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla ikinci defa görüştü
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile ikinci defa telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Başkan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Başkan Erdoğan, Gabon'a demirleyen (Nijerya açıklarında kaçırılan) geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.