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Arnavutluk’ta Türkiye’nin söz verdiği hastanenin yapımına başlandı

Başbakanı ’nın 6 Ocak’ta ’ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı ’ın yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına başlandı

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Başbakanı 'nın 6 Ocak'ta 'ye yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı 'ın yapımı için söz verdiği hastanenin inşasına Fier şehrinde başlandı.

Elektrik, su, bağlantı yolları ve arsa kamulaştırılma işlemlerin ardından YDA Group, hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Kısa bir süre içinde ofisleri açan şirketin bölgede ağır iş makinalarını çalıştırmaya başladığı görüldü. İlerleyen günlerde çalışmanın hızlanacağı şantiyede, çalışan sayısının bin 200'e kadar çıkması bekleniyor.

Türkiye'nin Arnavutluk'a armağanı olan hastane, 3 bin metrekaresi kapalı olan olmak üzere toplam 5 bin metrekarelik alana sahip olacak. Hastanenin 150 yatak kapasiteli olması planlanıyor. Ülkenin güneyinde pilot proje olarak yapılmakta olan hastane, bir süre Türk yöneticiler ve doktorlar tarafından yönetilmesi bekleniyor.



Çalışmaları yakından görmek üzere geçtiğimiz hafta inşaat alanını gezen Başbakan Rama, bu projenin 3 ay gibi kısa bir süre içinde biteceğini, projede de bin 200 kişinin 7 gün 24 saat 3 vardiya halinde çalışacağını duyurmuştu.

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