

HDP'YE KİM "KOMUT" VERİYOR?

"HDP kapatılsın" tartışmalarına değinen MHP Genel Başkan Yardımcısı, İzzet Ulvi Yönter, "HDP bir kez olsun herhangi bir terör saldırısını kınamadı" dedi ve "6-8 Ekim olaylarının bedelini kim ödeyecek?" sorusunu sordu.

Yönter, perde arkasından birilerinin "HDP'ye bazen "görünme" diyorlar, bazense ön plana çıkarıyorlar" yorumunu yaptı.

HDP bağlamında Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklenen İzzet Ulvi Yönter, "Türkiye düşmanlığını görev edinmişler. HDP, Millet İttifakı'nın neresinde?" açıklamasını yaptı.

TÜRK ASKERİNİ HEDEF ALAN ENGİN ALTAY'A YANIT

İzzet Ulvi Yönter, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın skandal açıklamalarına getirdi. Yönter, "Engin Altay'ın "Uzman çavuşlar ve astsubaylar AK Parti'nin militanı oldu" sözlerine çok sert yanıt verdi.