20 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı

Son dakika haberine göre Terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan eski Milletvekili 'ın tutuklanmasına karar verildi. Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, " örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.01.2021
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Son dakika: Eski HDP Siirt Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Kocaman ve avukatı hazır bulundu.

Üzerine isnat edilen suçlamaları reddeden Kocaman, beraatine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Kocaman'ın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Hazırlanan iddianamede Kocaman hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Mahkeme sonrası gözaltına alınan Kocaman'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

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